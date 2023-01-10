KARIN duvarındaki delik nedeniyle bağırsakları dışarıda dünyaya gelen Öykü Mira bebek, 3 ameliyat ve 90 günlük yoğun bakım tedavisiyle yaşama tutundu. Kemalpaşa'da yaşayan Mehmet Ali ve Zeynep Erdoğan çiftinin bebekleri 27 Eylül 2022'de dünyaya geldi.

ANNESİNE KAVUŞTU

KARIN duvarındaki açıklık nedeniyle bağırsaklarının tamamı dışarıda doğan Öykü Mira bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından muayene edilen bebek, dünyaya geldikten 5 saat sonra ameliyata alındı. Torbaya konulan bağırsakları üç ameliyatla karın içine alınan bebek, 90 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından bir süre önce annesine teslim edildi. Taburcu edilen bebeğin kontrolleri sürüyor.

Prof. Dr. Akgün Oral, karın duvarı açık ve bağırsakları tamamen dışarıda doğan bebeğin kendilerine sevk edildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Oral, "Yoğun emek, üç ameliyat ve üç aylık çabayla üstesinden geldik. Sadece ameliyat tekniğinin başarılı olmasıyla alınacak bir sonuç değil. Hemşire arkadaşlarımız büyük bir özveriyle, damla damla besleyerek bu başarıya katkı sağladı. Ekip olarak güzel bir sonuç aldık" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

HEMŞİRE Türkan Buğdaycı Öykü Mira'nın tedavi sürecinde zor günler yaşadığını ifade etti. Buğdaycı, "Gözümüzün içine bakan bir bebekti. Verdiği mücadele bizim de mücadelemiz olmuştu. Annesiymiş gibi davranarak bu süreci geçirdik. Öykü'yü annesine teslim ettiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

'ALLAH'IMA ÇOK ŞÜKÜR BU GÜNLERİ YAŞATTI'

ANNE Zeynep Erdoğan da bebeği doğduktan sonra kucağına alamadan ameliyat ve yoğun bakım süreci yaşandığını, sürecin kendisi için çok zor geçtiğini söyleyerek, "Kokusunu alamadım, fotoğrafı olsa bakacaktım ama o da yoktu.

ALLAH'IMA çok şükür bugünleri yaşattı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çok mücadele ettiler. Beni evladımdan koparmadılar. Bebeğim de mücadelesini hiç kaybetmedi. O da doktor olup hastaları kurtarsın" dedi.