‘Gençlerin rekor oyu ile tekrar Erdoğan seçilecek’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, ÜniAK FEST programında AK Gençlik İzmir'in sloganlarına karşılık vererek, "İzmir sizlerle gurur duyuyorum, yanınızdayım. Önce 2023 ve sonra 2024'e iyi hazırlanalım ve İzmir aradığını bulsun" diye selendi. Etkinliğe tam kadro katılan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nın başkanı Recep Tayyip Taslak, önümüzdeki seçimlerde gençlerin oyuyla Erdoğan'ı tekrar seçeceklerini söyledi. Taslak, "Gençler 21 yıldır olduğu gibi 2023'te de en çok oy verdiği parti AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak" dedi.

AK Gençlik İzmir, etkinlikte AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile fotoğraf çektirdi

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