İzmir, Çanakkale ve Ayvalık’ta hissedilen deprem! Korku ve panik yarattı

İzmir ve Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin özellikle Ayvalık ilçesinde şiddetli hissedildiği belirtiliyor. Vatandaşların korkuyla evlerinden dışarı çıktığı öğrenilirken, depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu öğrenildi.

İZMİR VE ÇANAKKALE'DE HİSSEDİLEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA

Ege'de büyük paniğe neden olan depremin merkez üssünü ise AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olarak duyurdu.

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre saat 10.38'de merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15.82 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. AFAD depremin derinliğini ise 14.95 kilometre olarak açıkladı.





