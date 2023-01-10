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Haberler İzmir İzmir'de otomobillere dadanan hırsızlar kılık değiştirirken yakalandı

İzmir'de otomobillere dadanan hırsızlar kılık değiştirirken yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde farklı semtlerde otomobillere dadanan hırsızların yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı. Yapılan çalışmayla sıkı takibe alınan hırsızlar, kılık değiştirirken kıskıvrak yakalandı.

İHA

10.01.2023, 09:34

İzmir’de otomobillere dadanan hırsızlar kılık değiştirirken yakalandı

İzmir Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, ilçede meydana gelen oto hırsızlığına karşı harekete geçti. Oto hırsızlarının B.E. ve F.Y., olduğunu tespit eden ekipler, araçlardan birisinin Buca ilçesinde diğer aracı ise Karabağlar ilçesinde olduğunu şüphelilerin araçları bırakıp yaya olarak kaçtığını belirledi.

Ekiplerin sıkı takibi sonucu şüpheliler, kılık değiştirmek içinde tıraş olduğu esnada kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden F.Y.'nin birçok suçtan hırsızlık kaydığı olduğu ve arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler F.Y. ve B.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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