Zeynep Vural cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Katil anneye "tahrik" indirimi!

İZMİR'de, kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 18 yıl 4 ay hapse çarptırılan Ayşe Vural (59) hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda; olay günü Zeynep'in, annesine hakaretlerde bulunduğu, yere kustuktan sonra temizlemesi için odaya çağırdığı Vural'ı darbettiği, bu nedenle sanığa 'tahrik' indirimi yapıldığı belirtildi.

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olay ile ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Hareket geçen ekipler, Vural'ın Laleli Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine gitti. Ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. İncelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi, toprağa verildi. Anne Ayşe Vural da tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede savcı, eylemin Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. 3 sanık hakkında 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl Aralık ayındaki karar duruşmasında Ayşe Vural, "Kızımı öldürmek istememiştim" diyerek beraatini istedi. Tutuksuz sanıklar Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural ise beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından heyet, Ayşe Vural'ı 'alt soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak cezayı 18 yıl 4 ay hapse çevirdi. Tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmedilerek duruşma bitirildi.