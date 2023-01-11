İlk duyuşun sevinci

Suriye'den Türkiye'ye göç eden Türkmen asıllı Ali ve Rande Shawi çiftinin 6 yaşındaki kızları Kader, İzmir'de gördüğü koklear implant ameliyatı sonrası işitme cihazıyla ilk kez duymaya başladı. 2016'da ailesiyle Suriye'den gelen Kader Shawi, boyun eğriliği nedeniyle doktora götürüldü. Kontroller sırasında, Kader'in kulağındaki yoğun iltihap nedeniyle duyma kabiliyetini kaybettiği belirlendi.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Minik Kader, İzmir'de yapılan koklear implant ameliyatıyla İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk İşitme Değerlendirme Merkezi'nde (ÇİDEM) takılan işitme cihazı sayesinde ilk kez sesleri duydu. Kızıyla ilk kez konuşan ve çok mutlu olduğunu belirten Rande Shawi, "Kızımın sesimi ilk kez duymasına çok sevindim. Ben ondan daha fazla heyecanlandım. Bütün doktorlara, bu ameliyata vesile olanlara teşekkür ederim. Hayalimiz onun diğer insanlar gibi hayatına devam etmesi, konuşması. Geride kalmasını istemiyoruz. Kızım ilkokul birinci sınıfa gidiyor. Duymadığı için derslerde sorun yaşıyordu" derken, baba Ali Shawi ise, "Herkesten Allah razı olsun. Çok memnunuz. Kader'in duyması bizi büyük mutluluk verdi" dedi.

EĞİTİM ALACAK

KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gül Caner Mercan ise, "Kader doğduğunda işitme taramasından geçemeyince ileri tetkiklerde işitme kaybı tespit edilebildi. Tanıdan 3-4 ay sonra Kader'de cihaz kullanımına başladık. Düzenli kontrollere de geldi. Ardından koklear implant ameliyatı oldu. Bu tedavide ameliyat öncesinde düzenli işitme cihazı kullanımı çok önemli. Kader'in annesi çok bilinçliydi ve ona düzenli olarak cihazı kullandırdı. Konuşmaya başlama süresi çocuktan çocuğa değişiyor. Kader için şimdi yoğun bir eğitim gerekecek" dedi.