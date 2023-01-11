Karşıyaka Adliye Sarayı’na nezaket ziyareti

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Karşıyaka Adliye Sarayı'na nezaket ziyaretinde bulundular. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, Komisyon Başkanı Mehmet Özcan ve Başsavcı vekilleri Bülent Dinçel ile Erdem Işık tarafından adliye girişinde birer buket çiçekle karşılanan heyet, Başsavcı Ali Rıza San ve Komisyon Başkanı Mehmet Özcan'ı makamlarında ziyaret ettikten sonra Karşıyaka Adliye Sarayı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile bir araya geldi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iyi dilek ve temennilerinin ardından Karşıyaka Adliye Sarayı'ndan ayrıldılar.

TOLGA TEKİN