Türkiye Yüzyılı’nın yol haritası İzmir’de çizilecek

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuşmasının ardından Çeşme Projesi, Kemeraltı Çarşısı, Yeni Yüzyıl İktisat İzmir Kongresi gibi kenti yakından ilgilendiren pek çok konu hakkında değerlendirmede bulundu.

"ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

İktisat kongresi binasını 100'üncü yılına yetiştirmek için olağanüstü gayretle çalışıldığını söyleyen Köşger, "100 yıl sonra Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği binanın yerinde, dış görseli itibariyle orijinal haline uygun bir binada yetkin akademisyenler ve uygulamacılar marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılının değerlendirileceği bir iktisat kongresini Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Maalesef zamanında binaya sahip çıkılmamıştı. O binayı tekrar ihya ediyoruz. Buradan da öneride bulunuyorum; her yıl farklı temalarda İzmir'de iktisat kongresini yinelememiz lazım. Örneğin önümüzdeki yıl bütün Türk Cumhuriyetlerinin katılacağı bir iktisat kongresi yapalım" dedi.

"İZMİR'İN HEDEFİ OLMALI"

Bu kongrenin, tüm dünyayı gündemine alan İzmir'in kongreler şehri olması yolunda bir başlangıç olacağını vurgulayan Vali Köşger, "İktisat kongresinin ilkinde yapıldığı gibi o günün şartlarında tartışarak, toplumun tüm kesimleriyle böyle bir hadise gerçekleşmişse, yine İzmir Türkiye'nin geleceğine yönelik tartışacak. Belki de Cumhuriyetin ikinci yüzyılıyla ilgili manifesto ortaya çıkacak" diye konuştu. İzmir'in hedefinin olması gerektiğini vurgulayan Köşger, "Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Hedefin varsa yan rüzgarla da yol alırsın. İzmir müthiş potansiyeli olan bir şehir. Sanayide ticarette, turizmde, tarımda kapasitesi olan bir şehir. Bunu ivmelendirmemiz lazım. Ben İzmir'in teknoloji başkenti olmasını söylüyorum" dedi.

ÇEŞME PROJESİ DEVAM EDİYOR

Turizmle ilgili Çeşme Projesi'nin İzmir'e seviye atlatacağını belirten Vali Köşger, "İzmir'de 80 bin yatak var. Bunun 40 bini turistik belgeli, 40 bini belediye belgeli. 80 bin yatakla İzmir'de turizmi patlatamazsınız, patlatmaya çalışırsanız rezil olursunuz. O nedenle nitelikli yatak sayısını artırmamız lazım. Bunun yolu için böyle bir proje var önümüzde. İki aşamalı bir proje bu. Yargının yürütmesini durdurduğu ikinci aşamada verilen karar. İlk ilan edilen 9 bin 574 hektar alan, sonrasında 12 bin 145 hektara ulaşıyor. Yargı ikinci aşamada genişletilen alanın yürütmesini durdurdu. Proje devam ediyor. Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onaylanmayı bekliyor. Onay çıktıktan sonra turizmle ilgili yatırımlar devam edecek" diye belirtti.

"MİLLETE HİZMET İBADETTİR"

İzmir'in yapı stokunun çok kötü olduğunu belirten Köşger, "İzmir'i süratli şekilde dönüştürtmek lazım. Hedef belirlemek, ilerlemek lazım. İzmir'e, millete hizmet etmek dışında başka bir amacımız yok. Ben bu millete hizmet etmeyi ibadet sayıyorum. Bu şehrin bazı mahalleleri Güneydoğu'nun köylerinden bile kötü durumda" dedi. Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi ile ilgili de konuşan Vali Köşger, "Kemeraltı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması gerekiyor ama önce çevresinin düzeltilmesi lazım. Turisti getirisiniz memnun kalmazsa ertesi sene daha önce gelen turistin yarısı da gelmez. Önce kendimizi hazırlamamız lazım. Kurvaziyer gemileri geliyor İzmir'in hikayesi yok diye yolcu indirmemeye başladılar. İzmir'i pas geçip İstanbul'a geçiyorlar. İzmir'in hikayesini oluşturmamız lazım" dedi.

"BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARIYORLAR"

BUCA cezaevi alanına ilişkin CHP ve AK Parti arasında yaşanan tartışmaları da değerlendiren Vali Köşger, "Bizimle alakalı değil Bakanlık ve belediyeler arasında. İzmir'de bir bardak suda fırtına koparmayı seviyor bazı arkadaşlar, burada da bir şeyler köpürtülmeye çalışılıyor. Orası yapıyken, cezaeviyken devlet yapılaşma hakkından vazgeçiyor, yeşil alanın da olduğu bir alan haline getiriyor. Bendeki bilgi bu" diye konuştu.

ALİ ÖZTUNÇ'A 'ATARİ' CEVABI

VALİ Köşger, Çeşme Projesi'ne yönelik "İzmir'e level atlatacak" açıklamasını yaptıktan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 'level' sözüyle ilgili "Yargı kararlarını hiçe sayan Vali, atari oyunu terimleri kullanıyor. Ancak, devlet yönetmek atari oyununa benzemez" demişti. Vali Köşger, dün Öztunç'a tepki göstererek, "Çeşme projesi İzmir'e level atlatacak bir proje' dedim. Yani bir üst duruma geçmek demek bu. İngilizce seviyesi atari düzeyinde kalmış arkadaşlar bunu 'atari' olarak yorumladı" dedi.

MERT ALPDÜNDAR