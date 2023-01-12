Bilirkişi güvenlik Hülya’nın ölümüne ’iş kazası’ dedi

İZMİR'İN Konak ilçesinde mesai saatinde tuvalete gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden tramvay durağı güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın ölümüne ilişkin davada bilirkişi, "iş kazası sonucu ölüm" raporu verdi. İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada 9 Aralık 2022'de olay yerinde yapılan keşif sonrası iş güvenliği uzmanı bilirkişi ve trafik bilirkişi raporları mahkemeye sunuldu.

MESAİ SAATLERİ İÇİNDE OLDU

Trafik bilirkişi raporunda, Onaylı'nın "yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak" hükmünü ihlal ederek, sanık B.S'nin de hızını azaltmadığı gerekçesiyle kazanın oluşumunda etken oldukları belirtildi. İş güvenliği bilirkişi raporunda ise kazanın Hülya Onaylı'nın iş yerinde çalışma saatleri içerisinde, mola zamanında meydana gelmiş olması bakımından "iş kazası" olduğu ifadesine yer verildi.

"Bu iş kazasının kök nedeni iş yerinde tuvalet olmamasıdır." ifadesi kullanılan raporda, tramvay duraklarında tuvalet bulunmadığı tespiti anımsatıldı. Güvenlik görevlisinin çalıştığı durakla iş yerinin önerdiği otopark tuvaleti arasındaki mesafenin 480 metre, çalışanların mola sürelerinin ise 15 dakika olduğunun belirtildiği raporda, "Tuvalet ihtiyacı insani bir ihtiyaçtır. Zamanı belirlenerek sınırlanamaz. Duraklara tuvalet tesisi önerisi kazadan sonra değerlendirilmiş ve yaşama geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi. Duruşma 31 Ocak'a ertelendi.