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Haberler İzmir İzmir Bozdağ’da ilk kar sevinci

İzmir Bozdağ’da ilk kar sevinci

Kentin en yüksek kesimi olan Ödemiş Bozdağ’da yılın ilk kar yağışı muhteşem manzaralar oluşturdu.

12.1.2023

İzmir Bozdağ’da ilk kar sevinci
İZMİR Ödemiş'e bağlı Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından Bozdağ'ın zirvesi dün beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği ifade edildi. 2159 metre yüksekliğiyle İzmir'in en yüksek zirvesi olan Bozdağ'a düşen mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşları da sevindirdi.
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