İzmir Bozdağ’da ilk kar sevinci

Kentin en yüksek kesimi olan Ödemiş Bozdağ’da yılın ilk kar yağışı muhteşem manzaralar oluşturdu.
12.1.2023
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İZMİR Ödemiş'e bağlı Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından Bozdağ'ın zirvesi dün beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği ifade edildi. 2159 metre yüksekliğiyle İzmir'in en yüksek zirvesi olan Bozdağ'a düşen mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşları da sevindirdi.