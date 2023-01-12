İzmir Bozdağ’da ilk kar sevinci

İZMİR Ödemiş'e bağlı Bozdağ'a mevsimin ilk karı düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından Bozdağ'ın zirvesi dün beyaza büründü. Bazı noktalarda kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği ifade edildi. 2159 metre yüksekliğiyle İzmir'in en yüksek zirvesi olan Bozdağ'a düşen mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşları da sevindirdi.

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