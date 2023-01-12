Önce müebbet dediler sonra beraat verdiler

İzmir'de katledilen üç kadının cinayetinin üzerinden yıllar geçti, katilleri ise hala sokaklarda geziyor. 2010 yılında Konak ilçesinde 2016 yılında ise Buca ilçesinde bıçaklanarak öldürülen kadınların kocaları cinayet zanlısı olarak tutuklandı. Müebbetle yargılanan iki eşe de beraat kararı çıkarken kadınların dosyaları faili meçhul olarak tozlu raflara kaldırıldı. 31 yaşında kocası tarafından tabancayla öldürülen Ezgi Özarslan'ın katili ise 167 gündür hala aranıyor.

EŞİ BİR YIL SONRA BERAAT ETTİ

Korkunç cinayetlerden ilki Alsancak Kahramanlar mevkiinde 2010 yılında işlendi. Zekiye Ercan isimli kadın vücudunun çok sayıda yerinden bıçaklanarak öldürüdü. Cinayete kurban giden 26 yaşındaki kadının kocası A.E. (29), iki arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan koca ve arkadaşları ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Müebbetle yargılanan koca A.E, bir kaç duruşmanın ardından önce tahliye edildi. Son duruşmada ise beraat kararı verilen A.E bir yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

ANNESİ DE 28 KEZ BIÇAKLANMIŞ

İkinci faile meçhul cinayet ise Buca Şirinyer mevkiide yaşandı. 33 yaşındaki Rüya Polat, 9 Nisan 2016 günü evinde, 28 yerinden bıçaklanıp öldürülmüş halde bulundu. Cezaevinden izinli çıkan ve cesedi bulan eşi 31 yaşındaki A.P., cinayet zanlısı olarak bir yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Annesi de Hollanda'da 28 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban giden ve 1 yaşında kendilerini terk eden babasını yıllarca aradıktan sonra İran'da bulan Rüya Polat'ın ölümündeki sır çözülemedi, olay faili meçhul kaldı.

167 GÜNDÜR BULUNAMADI

31 yaşındaki Ezgi Özarslan ise 167 gün önce kocası tarafından öldürülmüştü. Korkunç olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşanmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürerek kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Gidebileceği tüm adreslere şok baskın yapan polis yakalanmasının an meselesi olduğunu dile getirdi. Kadın dernekleri, 'Ezgi Özarslan'ın katili eşi Deniz Özarslan nerede?' yazılı ilanlar hazırlayıp, şehrin işlek noktalarına asmıştı. Bu süreçte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri de afiş çalışması yaptı. İlk olarak İzmir'de şehrin işlek noktalarına yapıştırılan ve Deniz Özarslan'ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazılan ilanlar tüm illerde yayınlandı.

FATİH ŞENDİL