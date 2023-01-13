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Haberler İzmir AK Parti’den Selçuk’a müze ve plaj müjdesi

AK Parti’den Selçuk’a müze ve plaj müjdesi

13.1.2023

AK Parti’den Selçuk’a müze ve plaj müjdesi
AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarette, Selçuk'a Dijital Deneyim Müzesi ve Halk Plajı müjdesi geldi. Efes Antik Kenti'ne kurulacak olan Dijital Deneyim Müzesi, örenyerine ziyaretçi sayısını ve profilini dünya standartlarına çıkaracak. Ayrıca, bakanlık tarafından Ege'nin muhteşem denizi ve eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini büyüleyen Pamucak sahiline bir Halk Plajı kurulacak. Bu plaj da mavi bayraklı ve ücretsiz olacak.
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