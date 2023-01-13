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Haberler İzmir Bıçaklı gaspçı yanlış dükkana bulaştı! Müşteri tarafından etkisiz hale getirildi!

Bıçaklı gaspçı yanlış dükkana bulaştı! Müşteri tarafından etkisiz hale getirildi!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir marketi soymak amacıyla girişimde bulunan bıçaklı gaspçı, içerde bulunan müşteri tarafından yumruk darbeleriyle etkisiz hale getirildi. Olayın ardından gaspçı ardına bakmadan kaçarken, o anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İHA

13.01.2023, 11:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 11:28

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir markete girerek elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunan şüpheli, iş yerinde bulunan müşteri tarafından etkisiz hale getirildi. Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bıçaklı gaspçı yanlış dükkana bulaştı! Müşteri tarafından etkisiz hale getirildi!

Olay, 11 Ocak günü akşam saatlerinde Karabağlar ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi markete gelerek elindeki bıçağı gösterip gasp girişiminde bulundu. Bu esnada alışveriş yapmak için markette bulunan A.Ç., kapüşonlu gaspçıya karşı geldi. Şüpheli elindeki bıçakla A.Ç.'nin üzerine yürürken, kısa süren boğuşma sonrası A.Ç. yumruk darbeleriyle gaspçıyı etkisiz hale getirdi. Daha sonra gaspçı marketten kaçarak uzaklaştı.

Bıçaklı gaspçı yanlış dükkana bulaştı! Müşteri tarafından etkisiz hale getirildi!

Yaşanan olay marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde elindeki bıçakla gasp girişiminde bulunduğu öne sürülen kapüşonlu şüpheli, marketteki müşteriyle bir süre konuştuktan sonra bıçakla üzerine yürüdü. Daha sonra müşteri tarafından yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından yumruk darbeleriyle etkisiz hale getirildi.

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