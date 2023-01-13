İzmir Şehit Aileleri Derneği’nin acı günü

İZMİR Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucusu ve Onursal Başkanı 87 yaşındaki Yavuz Alphan hayatını kaybetti. Şehit Piyade Er Mustafa Alphan'ın ve İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan'ın babası olan Yavuz Alphan, Bornova Bilal Saygılı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının son yolculuğuna uğurlandı. Kemalpaşa Cennet Mezarlığı'na defnedilen Yavuz Alphan'ın cenaze törenine katılım yoğun oldu. İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan ve ailesi taziyeleri kabul etti. 1992 yılında PKK ile girdiği çatışmada şehit olan oğlu Mustafa Alphan'ın vefatından sonra 1995 yılında İzmir Şehit Aileleri İnsan Hakları ve Yardımlaşma Derneği'ni kuran Yavuz Alphan, sağlık problemleri nedeniyle görevi Hatice İşbilen'e devretmişti.

TOLGA TEKİN