Soyer’den ‘kel alaka’ dedirtecek toplantı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önümüzdeki ay ilkinin 100. yıl dönümünde düzenleyeceği İzmir İktisat Kongresi'ne alternatif 'korsan' bir iktisat kongresi düzenlemeye hazırlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işi farklı boyutlara taşımaya başladı.

Soyer, bugün Basmane'deki Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde Türkiye'deki azınlıklar başta olmak üzere Romanlar, Balkan göçmenleri gibi farklı kesimlerin temsilcileriyle bir toplantı yapacak. Toplantının ismi ise, "Birbirimizden Razıyız Buluşması" olarak belirlendi.

Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki toplantıya katılacak isimler arasında LGBTİ savunucusu 17 Mayıs Derneği'nden Anjelik Kelavgil, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan profesörler Melek Göregenli ve Feride Aksu Tanık ile HDP'li Coşkun Üsterci gibi isimler de bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Yeni Asır'ın ulaştığı katılımcılar listesine göre, toplantıya Rum Vakıfları Derneği (RUMVADER) kurucu başkanı ve Azınlık Vakıfları eski Temsilcisi Pandeli Laki Vingas, LGBTİ savunucusu 17 Mayıs Derneği'nden Anjelik Kelavgil, İzmir Levantenler Derneği Başkanı Peter Papi, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan profesörler Melek Göregenli ve Feride Aksu Tanık, Süryani din adamı Gabriyel Akyüz, Prof.Dr. Fuat Keyman, Uluslararası İzmir Sefarad Kültür Festivali Kurucu Başkanı Nesim Bencoya, CHP'nin Roman kökenli İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Bosna Hersek eski Fahri Konsolosu Kemal Baysak'ın oğlu Abdullah Baysak, Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) Başkanı Akın Kazançoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri olan HDP'li Coşkun Üsterci, Toplum Gönüllüleri Vakfı kurucusu İbrahim Betil'in de içlerinde olduğu 48 kişi katılacak.

'UYUMLU ÜLKE KURMAK!'

Ekonominin ele alınacağı iktisat kongresine hazırlık için Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce restore ederek kültür merkezi olarak hizmete soktuğu kilisede böyle bir organizasyona neden gerek duyulduğu ve neyin amaçlandığı konusunda soru işaretleri oluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği iktisat kongresi için yayına sokulan www.iktisatkongresi.org sitesinde bu toplantıyla ilgili yer alan bölümde bu toplantının amacının 'daha uyumlu bir ülke kurulması hedefi' olduğunun vurgulandığı görüldü. Sitede bu toplantı için "Uzman toplantılarının ikincisi olacak Birbirimizden Razıyız Buluşması, farklı ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip topluluklar bir araya getirecek ve ikinci yüzyılın Türkiye'sinde birbirimizle daha uyumlu bir ülkeyi nasıl kurarız ve nasıl yönetiriz sorularının cevabını arayacaktır" ifadeleri kullanılıyor. Bugün 10.00'da başlayacak etkinliğin proramına göre Başkan Tunç Soyer açılış konuşması yapacak. Ardından katılımcıların iktisat politikası üzerine önerileri alınacak.

ERHAN GÜLENÇ