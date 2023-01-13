Tramvay çalışanlarına bere-atkı tutanağına DİSK’ten tepki

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metro ve tramvay istasyonlarında çalışan güvenlik çalışanlarının sıkıntıları sürüyor. Tramvay duraklarında tuvalet olmaması nedeniyle güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın karşıdan karşıya geçerken yaşamını yitirmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşanırken, şimdi de başka sıkıntılar ortaya çıktı. Yönetimin, çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek yerine; atkı, bere ve eldiven gibi kıyafetlere kısıtlama getirmeye çalıştığı öğrenildi.

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'MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ'

YAŞANAN gelişmeler üzerine bir açıklama yapan DİSK Genel İş 9 No'lu şube, yönetimin tutumuna tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yönetimin atkı, bere, eldiven gibi kışlık koruyucu kıyafetlerin kullanımını kısıtlamak istemesi, bu gereçleri kullanan arkadaşlarımıza sıralı şefler ve amirler tarafından tutanak tutulması kesinlikle kabul edilemez. Tramvay istasyonlarında bulunan güvenlik kabinleri personelin mesaisi sabah 07:00'de başlamasına rağmen 08:00'e kadar kapalı tutulmakta, mesai 23:00'te bitmesine rağmen 22:00'de kapatılmaktadır. Metro-tramvay yönetimince sabah ve akşam 1 saat çalışma arkadaşlarımız bu soğuk ve yağmurlu kış günlerinde insanlık dışı davranışa maruz bırakılmaktadır. İstasyonlara konulan mobil tuvaletlerin ne bir gideri ne de sabit suyu bulunmamaktadır" denildi. Çalışanlara tutanak tutularak mobbing uygulandığını savunan sendikanın açıklamasında, "Metro-Tramvay biriminde güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşlarımızın probleminin çözüme ulaştırılması için elimizden geleni yapacağımızın ve problemler çözülene dek mücadelemizi büyüterek sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.