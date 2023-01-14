3 cinayette adı geçen suç makinesi yakalandı

İzmir'in Karabağlar ve Konak ilçesindeki 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan iki ayrı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesi ile hakkında yakalama kararı çıkan Sedat Uluğ, İstanbul'da yakalandı. İlk olayda, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde 2020 yılında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ile başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) hayatını kaybetti. Olayın ardından Sedat Uluğ, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 kişi ile birlikte tutuklandı. Uluğ, olaydan 1 yıl sonra cezası ev hapsine çevrilerek tahliye edildi. KONAK ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde geçen yıl 16 Kasım'da meydana gelen ikinci olayda, aynı mahallede oturan iki çocuk kavga etti. Çocukların tartışmasına aile büyüklerinin de karışması ile taraflar arasında silahlı kavga çıktı.





SUSMA HAKKINI KULLANDI

Yaralanan Cafer Kaynak (43) kurtarılamazken, Kaynak'ı öldürdüğü gerekçesi ile aranan Sedat Uluğ kayıplara karıştı. Uluğ'un İstanbul'da olduğu bilgisi alındı. Önceki gün İstanbul Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir eve ortaklaşa düzenlediği operasyonla firari sanık gözaltına alındı. Susma hakkını kullandığı öğrenilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



■ METİN BURMALI