Meslek Fabrikası’nın tahsisi yargıdan döndü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tepki çeken bir icraatı daha yargıdan döndü. İzmir 2. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Tarım ve Teknoloji Üniversitesi kurulması için geçmişte Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin de kullandığı Meslek Fabrikası binasının İstanbullu bir işadamının kurduğu Adıgüzel Vakfı'na tahsisine "Dur" dedi. Eski Un Fabrikası olarak bilinen binanın vakfa tahsisine ilişkin meclis kararı iptal edildi. Yeni Asır, tahsis skandalını haberleriyle gündeme getirmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kararı yargıya taşımış ve iptalini istemişti.

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