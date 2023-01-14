  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Meslek Fabrikası’nın tahsisi yargıdan döndü

Meslek Fabrikası’nın tahsisi yargıdan döndü

14.1.2023

Meslek Fabrikası’nın tahsisi yargıdan döndü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tepki çeken bir icraatı daha yargıdan döndü. İzmir 2. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Tarım ve Teknoloji Üniversitesi kurulması için geçmişte Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin de kullandığı Meslek Fabrikası binasının İstanbullu bir işadamının kurduğu Adıgüzel Vakfı'na tahsisine "Dur" dedi. Eski Un Fabrikası olarak bilinen binanın vakfa tahsisine ilişkin meclis kararı iptal edildi. Yeni Asır, tahsis skandalını haberleriyle gündeme getirmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kararı yargıya taşımış ve iptalini istemişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA