Gözde Grubu’ndan 3 bin yeni konut

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, kısa süre önce açıklanan Yeni Evim Kampanyası'nın sektöre ivme kazandıracağını belirterek, konut almak isteyenlerin bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. İzmir'in hem Türkiye'den hem de yurtdışından talep gördüğünü fakat bu talebe rağmen yeterince konut üretilemediğini belirten Kalı, bu nedenle konut fiyatlarının İzmir'de her ay artmaya devam edeceğini dile getirdi.

HER YERİ DEĞERLİ

İzmir'in yaşam olanaklarıyla birlikte talep gördüğünü ve her yerinin değerli olduğunu ifade eden Op. Dr. Kenan Kalı, "Yıllardır üzerinde durduğum bir nokta var. İzmir'de gücünüzün yettiği ölçüde bir yatırım yapın. Çünkü kentin her yeri çok değerli. Şu anda konut fiyatları çok yükselmiş durumda ve insanlar ev almakta zorlanıyor. Baktığınızda Türkiye'de inşaat sektörü Anadolu'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 26 küçüldü. İzmir'de ise bu oran yüzde 11 oldu. Çünkü kent talep görmeye devam ediyor. Konut fiyatları çok yükseldi ve daha da yükselecek. İnşaat maliyetleri 9 - 10 kat arttı. Bu durum yalnızca enflasyonla açıklanamaz. Farklı nedenler var ve bu artış durmuyor" dedi.

YAPICI ORANLAR

Hükümetin faiz indirimi kampanyasını çok doğru bulduğunu belirten Kalı, "Hem yatırımcılar, hem de müteahhit firmalar açısından faydalı olacaktır. 15 yıl vadeli 0,69 faizle konut edinme kampanyasıyla hükümet bir fırsat oluşturdu. Enflasyonun hızlı düşeceğini düşünmüyorum. Bu dönemde insanlar konutlarını almalılar. Bu faiz oranları son derece yapıcı ve hükümetin vatandaşların konut sahibi olması için yaptığı çok önemli bir sübvansiyondur" diye konuştu.

TEŞVİK ETMEK GEREKİR

2023 ve 2024 yılında toplamda 3 bin yeni konutu sahiplerine teslim edeceklerini dile getiren Op. Dr. Kenan Kalı şunları söyledi: "İnşaat tarafında Türkiye'nin istihdamına da katkı sağlıyoruz. Bağlı birçok sektör de bizim için çalışıyor. İnşaat hem lokomotif bir sektör; hem de konut temel bir ihtiyaç. 300'e yakın sektörü de hareketlendiriyor. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri konut problemi. Hükümet, konut üretmek konusunda sektörü destekliyor. Kiralar çok arttı, ev alınamaz hale geldi. Kampanyanın daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için insanların ikinci el dahil istedikleri evi alabilmeleri lazım. İnsanların daha rahat şekilde ev sahibi olmalarını teşvik etmek gerekiyor. Biz proje geliştirici bir firmayız. MyWay ve MyVia markalarımızla hem bulunduğumuz bölgeye hem de kente değer katıyoruz. Talebi karşılamak için herkesin bütçesine göre konut üretimine ve yatırımlara devam edeceğiz. 2023 ve 2024 yılı içinde toplam 3 bin konut üreteceğiz. Bu projelerle ilgili yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım planlamamız olacak. Talebi karşılamak konusunda herkesin bütçesine göre konut üreteceğiz."

YENİ HEDEF KUZEY BÖLGESİ

OP. Dr. Kenan Kalı, İzmir'de yapımı biten ve devam eden 10 farklı projeyle birlikte her segmentte konut tipini yaşama geçirdiklerini kaydetti. İzmir'in özellikle kuzey bölgesini yatırımlar için yeni hedef olarak belirlediklerini ifade eden Kalı, şöyle devam etti: "Çiğli, Ulukent, Koyundere ve Menemen'e kadar olan bölge gelişime çok açık ve önemli bir yaşam merkezi konumunda. Hem kaliteli konutlar yapılıyor; hem de kent merkezine göre çok daha avantajlı fiyatlar sunulabiliyor. İzmir'in kuzeyinde Çiğli, Menemen ve Harmandalı'da projelerimiz var. Çiğli'de Wins Blue projemizde 900 bağımsız bölümü teslim ettik. Harmandalı'da 4 etapta 750 daire yapacağız. Menemen'de ise 650 dairelik iki etaptan oluşan bir projemiz var. Yatırımlarımızı kentin kuzeyine kaydırmaya başladık, projelerimizi henüz satışa açmadık."

FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ

İZMİR'İN tam merkezinde Alsancak'ta ve Gaziemir'de iki özel projenin yapımının devam ettiğini söyleyen Kalı, "Gaziemir projemizi yaz aylarında tamamlayacağız. Satışı devam eden 10 noktada projelerimiz var. Kira garantili sistemlerimiz var. Oturumcu ve yatırımcılar için farklı konut seçeneklerimiz de bulunuyor" dedi.