İzmir’in kuzeyi yatırımcıların radarında

Erkaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kaya, yaşanan depremin ardından sağlam zemine sahip İzmir'in kuzey aksındaki Koyundere ve Ulukent'in son dönemde yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Kaya, İzmir-İstanbul otobanının açılmasının ardından, şehir dışından yatırımcıların da ilgisini çeken İzmir'de otoyol bağlantısı bulunan kuzey aksının yaşam için tercih edildiğini söyledi.

'GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ'

Erkaya İnşaat olarak yaşamın başlamak üzere olduğu Erkaya Life ve yapım aşamasındaki Erkaya Twins projeleri ile yatırımlarını sürdürdüklerini kaydeden Doğan Kaya, şöyle devam etti: "Bu iki proje de, yatırımcılara önemli getiriler kazandırdı. Life projemizde yaşam önümüzdeki ay itibariyle başlayacak. Twins projemizin kaba inşaatını ise yılbaşında tamamlamış olacağız. İnşaat planladığımızdan hızlı ilerliyor. Şu anda Erkaya Twins'te dairelerin yüzde 90'ının satışını tamamladık. 2023 yılı sonunda anahtarları teslim etmeyi planlıyoruz. Erkaya İnşaat olarak Koyundere bölgesine yaptığımız yatırımlarla bölgenin değerini artırdık. Bölge gerek ulaşım kolaylığı gerekse de Dikili, Foça Çandarlı bölgelerine olan yakınlığıyla talep görüyor. Şu anda o bölgeye Bostanlı'daki binaların kalitesinde konutlar yapıyoruz. Tüm müşterilerimizle yıllardır güvene dayalı bir iletişimimiz var. Bizim için güven duygusu çok önemli. Bizi internetten araştırıp yaptığımız referanslara bakarak güvenle şehir dışından gelip daire alan pek çok insan var. Bu durum bizim için gurur verici."



HER DÖNEMİN EN KARLI YATIRIMI GAYRİMENKUL

ERKAYA Life ve Twins projelerinin karlı bir yatırım imkanı sunduğunu kaydeden Kaya, "Twins yatırımcısı bu yıl içinde yüzde yüz kazanç elde etti. Proje tamamlandığında ise bu oran yüzde 200'e varacak. Gayrimenkul her dönemde en karlı yatırım enstrümanı. Yatırımcılar bu dönemde döviz ve altından daha çok gayrimenkule güveniyor. Bu nedenle Erkaya Twins, şehir dışından da yatırımcıların ilgisini görüyor. İzmir önemli bir potansiyele sahip. Şu anda pandemi ve deprem gibi nedenlerden ötürü müstakil bahçeli yaşam talepleri çok arttı. Yeni projemizi deniz kıyısında, yeşil peyzaja ve ferah bir atmosfere sahip bahçeli villalar olarak yapmak istiyoruz. Bu konudaki görüşmelerimize devam ediyoruz" diye konuştu.