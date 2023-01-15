Konut yatırımcısı doğal yaşam projelerine yöneldi

Tanyer Yapı, 2022 yılında yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. TanUrla'nın bölgede yeni bir çekim merkezi olacağını söyleyen Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, "TanUrla projesinin yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 2022 bizim için verimli bir yıl oldu. Hem sanayi inşaatları hem de iş makinelerine yaptığımız yatırımlarla birlikte iş hacmimizi genişlettik. Zemin için kullandığımız fore kazık makineleri, vinçler, kazıcı ve yükleyiciler, kamyon gibi yatırımlarla makine parkımızı genişlettik. Buna bağlı olarak zemin konusunda almış olduğumuz ihalelere de devam ediyoruz. Buca metrosunun ilk ayağına Yağhaneler bölgesinde başladık. Kazık ve ankraj işlerini aldık. Ege Serbest Bölgesi'nde fabrika binaları ve sanayi yapıları kısmında da hizmetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

TALEPLER ÇOK İYİ

2023 yılında konut sektörünün hızlanmasını beklediklerini kaydeden Münir Tanyer, şunları söyledi: "2023 yılında beklentilerimiz bu yıla göre daha yüksek. Bütün dünyayı etkilediği gibi Covid salgını ile Rusya Ukrayna savaşı bizi de olumsuz etkiledi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen konut sektörü gelişmeye devam etti. Nitelikli ve kaliteli konutlara olan talep arttı. Hem salgın hem de depremler nedeniyle konut tercihi müstakil ve bahçeli evlere yani yatay mimariye doğru bir eğilim gösterdi. TanUrla modern bir köy projesi olduğu için bu talebe cevap veriyor. Konut sektöründe maliyetler artınca fiyatlar da olumsuz etkilendi. Bankaların da konut kredisi konusunda isteksiz davranması talebin azalmasına neden oldu. Bunlara rağmen bizim projemize olan talep iyi seviyede. Çünkü projemiz hem doğal yaşam hem de bir köy projesi."

YESİL ENERJİ SİSTEMİNE SAHİP OLACAK BÖLGE

TANYER, TanUrla ile çağdaş, çevreci, doğa ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçirdiklerini belirterek, proje içerisinde güneş enerjisinden yararlanılacak bir sistem kurulacağını kaydetti. TanUrla'nın sunduğu imkanlarla bölgeye değer katacağını da vurgulayan Tanyer, "Dünyanın bize sunduğu kaynakları en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Çünkü bu ülke bize emanet, bizler de çocuklarımıza bırakacağız. Bu nedenle doğayı korumak adına atık bırakmayan, sürdürülebilir güneş enerjisi sistemlerini projemize entegre edeceğiz. Ayrıca, projemizde önemi giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak" ifadelerini kullandı.