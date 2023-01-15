Zehir tacirlerinin hayalleri suya düştü

ZEHİR tacirlerinin yaptığı her plan, Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla suya düşüyor.

SÜREKLİ PLAKA DEĞİŞİYOR

EROİNİ yolcu otobüslerine zulaladıktan sonra sürekli plaka değiştirip, araçları başka şahısların üzerine tescil ettiren kişilerin ilk sevkiyatı başarısız olunca rotayı İzmir'e çevirdi ancak yine yakayı ele verdiler. Bulgaristan Interpol'ünden alınan, istihbarat Türkiye'deki uyuşturucu çetesini çökertti. Zulalanan 191 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. 8 sanıktan 6'sı 30 yıl, biri 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.