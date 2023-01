CHP kalesinde gol yedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her geldiğinde protesto gösterisine uğradığı İzmir'de dün de işçilerin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu, Bayraklı ve Karabağlar'daki bir dizi temel atma törenine katıldı. Törenlere Çiğli Belediyesi işçilerinin protestosu damga vurdu. Maaşlarının 2023 yılı asgari ücretinin altında kaldığını belirterek aylardır ek zam talebinde bulunan işçiler, Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'İşçiler açken size huzur yok' sloganları attı.





ÖZKAN'I YANINA ÇAĞIRDI

Durumdan rahatsız olan Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün birlikte siyaset yaptığı ekip lideri olan Başdanışmanı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı yanına çağırarak uyardı. Bunun üzerine diğer CHP İzmir milletvekilleri de protestocularla konuşarak eylemlerini sonlandırmasını istedi.



HEPSİNİN YÜZÜ ASILDI

Yaşananlar törenin ev sahibi konumundaki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in suratlarının asılmasına neden oldu. İşçiler, tören sonunda seslerini duyurmak için kürsüye doğru gidince, Kılıçdaroğlu temel atma töreni için sembolik olarak sahneye konulan butonlara dahi basmadan korumaları tarafından apar topar aracına bindirildi. Konuşmak için Kılıçdaroğlu'nun peşinden giden işçiler ile korumaları arasında arbede yaşandı.







İSYAN

KIlıçdaroğlu önce Bayraklı ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı kooperatifçilik modeli olan 'Halk Konut Projesi' kapsamında yapılacak Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katıldı. Çiğli Belediye şirketi ÇİBEL A.Ş'de çalışan işçiler tören alanına 'Enflasyon farkı hakkımız, söke söke alırız', 'Çiğli Belediyesi çalışanlarının maaş bordrosu' ve 'Geçinemiyoruz' yazılı pankart ve dövizlerle geldi. Geçen yıl Nisan ayında imzaladıkları, 836 işçiyi kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesinden doğan yevmiye ücret zammının asgari ücretin altında kaldığını ifade eden işçiler, ek zam talep ederek 'İşçiler açken size huzur yok' 'Direne direne kazanacağız' şeklinde sloganlar attı.



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun sert uyarısının ardından kedere büründü.



KEDER

Sloganlar üzerine Kılıçdaroğlu'nun, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile yakın siyaset yapan ve parti içindeki en büyük destekçilerinden olan Başdanışmanı ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı yanına çağırarak sert bir dille uyardığı görüldü. Bu çıkış üzerine milletvekillerinin de bulunduğu protokolde buz gibi bir hava esti. Bu sırada CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter ve Ednan Arslan ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, protestocu işçilerle görüşüp sakinleştirmeye çalıştı. Tuncay Özkan tören boyunca mutsuz görünüyordu.







ÇÖKÜŞ

Kılıçdaroğlu'nun eylem nedeni ile Özkan'ı uyarması ve sonrasında buna rağmen sloganların devam etmesi ev sahibi konumundaki Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in moralini bozdu. Yaşananlar yüzünden partinin tüm kademesinin yer aldığı protokolün bulunduğu alana gergin bir hava hakim oldu. İşçiler, tören sonunda sorunlarının çözümü konusunda konuşulacağı belirtilerek sakinleştirilmeye çalışıldı.







KILIÇDAROĞLU KAÇIRILDI

Keyfi kaçan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, korumaları ve partililerin yardımıyla apar topar arabasına bindirilerek tören alanından uzaklaştırıldı.



BUTONLARA BİLE BASAMADI

Konuşmaların ardından temel atma işleminin sembolik olarak başlaması için sahneye üzerinde buton olan kürsüler konuldu. Kılıçdaroğlu da hem butona basmak, hem de milletvekilleri ve partililerle poz vermek için sahneye çıktı ancak bu sırada Çiğli Belediyesi işçileri de Kılıçdaroğlu ile yüz yüze konuşmak için kürsüye geldi. İşçiler dertlerini anlatamadan ve Kılıçdaroğlu sahneye konulan butonlara dahi basmadan korumaları tarafından apar topar makam aracına götürüldü. Makam aracına doğru ilerleyen belediye işçileri burada da koruma engeli ile karşılaştı. Korumalarla bazı partililerin de yer aldığı kalabalıkta işçilerin bazıları darp edildi, kısa süreli arbede yaşandı. İşçiler, "Partiyi ne hale getirdiniz?", "İşçisini dinlemeyen parti mi genel başkan mı olur?" şeklinde sözler sarf ederek tepkilerini dile getirdi.



PROTESTOLAR DİĞER TÖRENLERDE DE SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu ardından Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON tarafından Karabağlar'da yapılan Orhan Kemal İlk ve Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı. Çiğli Belediyesi işçileri burada da sesleri duyurmak için slogan attı. Bazı partililer taleplerin Kılıçdaroğlu'na iletileceği belirterek işçilerin eylemi sonlandırmasını istedi. Temel atma töreni sonrasında da Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen işçiler makam aracının önünü kesmeye çalıştı. Yol, araya giren polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesi ile açıldı. Kılıçdaroğlu sonra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen Roman Buluşması'na katıldı. Burada işçiler arasından seçilen bir temsilcinin, taleplerini Kılıçdaroğlu'nun korumasına ilettiği öğrenildi.



AK PARTİ'DEN TEPKİ



● DAĞ: MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

AK Partili Dağ, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları İzmir'de, CHP'li belediyeden hakkını alamayan ve buna itiraz eden işçileri darp etmiş. Kemal Bey İzmir'e her geldiğinde CHP'nin başarısızlığı yüzüne vuruluyor, artık mızrak çuvala sığmıyor. Size tavsiyemiz, şehrimizin huzurunu kaçırmayın" dedi.



● SÜREKLİ: KILIÇDAROĞLU TALEPLERE SIRTINI DÖNDÜ

Yaşanan olay için 'CHP klasiği' yorumunu yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir yine, bir CHP klasiği izledi. Kılıçdaroğlu; işçilerin korumaları tarafından darp edilmesine seyirci kalırken; taleplere de sırtını döndü" diye konuştu.



● KAYA: HER ZAMANKİ GİBİ ONLAR KONUŞTU, BİZ YAPTIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilber Apartmanı temel atma töreninde yaptığı "Depreme dayanıklı konutlar ve kooperatifleşme için ilk temeli burada attık, bunu Türkiye'ye yayacağız" sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan yanıt geldi. Kaya, rezerv alandaki konutları örnek göstererek "Her zamanki gibi, onlar konuştu biz yaptık" dedi.

METİN BURMALI