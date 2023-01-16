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İzmir'e kuvvetli fırtına uyarısı! 2 gün sürecek!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli fırtına uyarsında bulundu. 17 Ocak günü saat 06.00'da başlayıp 19 Ocak günü saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı, tüm vatandaşların tedbirli olması belirtildi.

DHA

16.01.2023, 14:21

İzmir’e kuvvetli fırtına uyarısı! 2 gün sürecek!

İZMİR'de, yarından itibaren fırtına beklendiği belirtilerek, 2 gün sürecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden etkisini artırarak 19 Ocak sabah saatlerine kadar İzmir genelinde, kuvvetli ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli Fırtınanın 17 Ocak günü saat 06.00'da başlayıp, 19 Ocak günü saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

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