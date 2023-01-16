Rıza Bey Apartmanı davasında flaş gelişme! Kamu görevlileri ağır cezada yargılanacak!

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili haklarında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılıp, yargılanan o dönemki kamu görevlileri Gamze E. (52) ve Mehmet Ali U.'nun (69) ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi. Birleştirme kararıyla İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı, 15'e yükseldi.