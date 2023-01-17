CHP’li Aslanoğlu’nun yönetimi belli oldu

CHP MYK bugün gerçekleştirdiği toplantıda, mevcut İzmir il yönetimini görevden aldı. Geçtiğimiz günlerde il başkanlığına atanan Şenol Aslanoğlu'nun yaptığı 30 kişilik yeni yönetim listesi MYK'da onaylandı. Yeni listede eski yönetimden Erol Mutlu, Ahmet Yıldız, Leman Tunus, Sedredil Coşkuner, Görkem Duman, Polat Manduz yer aldı. Yeni listede Orhan Polat, Ahmet İlhan Akaltun, Gonca Altunsoy, Emine Işık Doğusoy, Barış Özdemir, Şule Kavak, Münir Sirhan Özen, Ahmet Doğukan Gül, Ali Alan, Tevfik Türk, Cem Şahverdi, Hafize Özkur, Harun Atalayman, Mehmet Şan, İnanç Nurlu, Onur Temiz, Ali İhsan Yıldız, Müberra Tamay Hapağır, Zeki Gönen, Arda Işık, Celal Yıldız, Nurdan Karakartal, Özgür Çağlar Akova ve Özlem Ünsal yer aldı.