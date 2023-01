Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin’e büyük şok...

İzmir'de binlerce esnafın faaliyet gösterdiği, alışverişin kalbi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda şok bir olay konuşuluyor. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşıda devrettikleri öne sürülen ve Turhanlar Et ismini alan işyerine akşam 22.58'de, yanında bir kişiyle birlikte elindeki anahtarlarla girip kamera bakış açısını değiştirdikten sonra içinde 12-13 bin lira ile 360 dolar ve 200-300 euro bulunan çantayı alıp gitmekle suçlanıyor. Müşteki Emel Ayşe Turhan'ın yaptığı şikayeti soruşturan Cumhuriyet Savcısı, Girgin ve beraberindeki Z.G hakkında nitelikli olarak işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içinde muhafa altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DOKUNULMAZLIK İHLALİ

Girgin ve Z.G.'nin bir kameranın bakış açısını değiştirdikleri görüntü de dava delilleri arasında yer aldı. Savcılıkta ifade veren Semih Girgin, suçlamaları reddederek kesinlikle çanta almadıklarını söyledi. Söz konusu işyerinin anahtarının her zaman kendisinde olduğunu belirten Girgin, "Mülkiyeti aynı zamanda kız kardeşim A.S'ye ait olan işyerinde ortağım O.M.K bilgim dışında ortaklığı sona erdirdi. Ben de Vergi Dairesi'ne başvurarak ortaklığı tekrar aktif hale getirdim. Turhanlar Et ve Et Ürünleri şirketi ortağım O.M.K ile sözleşme yaptı. Bu işlem hukuksuz. Arkadaşım Z.G ile iş yerine gittik ancak kesinlikle çanta almadık" dedi.

'ÇANTA GÖRMEDİK'

Z.G ise, "Girgin beni aradı, dükkanda demirbaş sayımı olduğunu söyledi. Anahtar ile kapıyı açtı. Tüm demirbaşlar ortada yığılı durumda idi. Demirbaşları saydık, fotoğraflarını çektik ve çıktık. Çanta görmedik, iddialar asılsız. Şikayetçi 13 gün sonra şikayetçi oldu" dedi. Savcı, 18 Ekim 2022 tarihli kamera kaydının incelenmesinde iki şüphelinin gece sayılan 22.58'de iş yerine girdikleri, kameranın bakış açısını değiştirerek iş yerinden ayrıldıklarının tespit edildiğini, şüphelilerin irade birliği eylem paylaşımı içerisinde birlikte hareket ederek iş yeri dokunulmazlığını ihlal etkilerini söyledi. Şüphelilerin gece sayılan zaman diliminde müştekinin para çantasını aldıklarını ve savunma larının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek suç varlığını gösteren kuvvetli olgular ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığını belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Yeni Asır'ın görüştüğü Başkan Semih Girgin, "Ben mağdurum. Aileme ait olan yere girdim, en doğal hakkımı kullandım. Ortağım bilgim dışında Turhanlar Et'e devretti. Rızam olmadan şifreleri girip şirketimi kapattılar. Biz bununla ilgili yasal mücadele başlattık. Turhanlar Et'i tahliye ettirdim. Çanta falan da görmedik. Olaydan 13 gün sonra, kendilerini dükkandan çıkardıktan sonra yapacakları bir şey olmadığını ve bana başka türlü zarar veremeyeceklerini görünce böyle bir iftira attılar. Aile mülkümüz işgal edilmişti. Bizim elimizde belge ve ses kayıtları var. Mahkemede anlatacağız" diye konuştu.

KAMERA İÇİN DUA SAVUNMASI

SEMİH Girgin, güvenlik kamerasının yönünü niye çevirdiklerini ise şöyle açıkladı: "Ben orada dua okudum. Kendi inancım var. Beni dua ederken görmek zorunda değiller. Bu yüzden değiştirdim."

