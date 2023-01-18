Köpekten kaçarken otomobil çarptı! 11 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi!

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sıralarında Torbalı ilçesi Naci Tuncer Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bisikletiyle giden A.U. (11), kendisine doğru sokak köpeğinin koştuğunu görünce bisikletinin gidonunu kırarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobil A.U.'ya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.