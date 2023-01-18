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Haberler İzmir Köpekten kaçarken otomobil çarptı! 11 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi!

Köpekten kaçarken otomobil çarptı! 11 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi!

İzmir'in Torbalı ilçesinde 11 yaşındaki A.U., bisiklet sürerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Can havliyle bisikletinin gidonunu kırarak yola çıkan çocuğa, o sırada yoldan geçmekte olan bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğu hastaneye kaldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasından anbean kaydedildi.

İHA

18.01.2023, 09:40

İzmir'in Torbalı ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken köpek saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Köpekten kaçarken otomobil çarptı! 11 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi!

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sıralarında Torbalı ilçesi Naci Tuncer Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bisikletiyle giden A.U. (11), kendisine doğru sokak köpeğinin koştuğunu görünce bisikletinin gidonunu kırarak yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobil A.U.'ya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Köpekten kaçarken otomobil çarptı! 11 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi!

İlk kontrollerinin ardından ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin çarptığı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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