Mersinli 67 yıldır altyapıyı bekliyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Mersinli Mahallesi, etrafını saran gökdelenlerin arasında kalmasına rağmen 67 yıldır yenilenmeyen altyapısı nedeniyle yerinde saymaya devam ediyor. Kentin en eski mahallelerinden biri olan Mersinli'nin altyapısı 67 yıldır aynı şekilde duruyor. Her yağmurda evleri, işyerlerini, sokakları su basıyor. Ancak altyapı olmadığı için bu sorun su tahliye pompalarıyla geçiştirilmeye çalışılıyor. Ama bu sorun pompayla çözülmez. Her gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı altyapıyı yapacağını söylüyor. Burası kentin merkezinde olan bir mahalle olmasına rağmen semt, ilgisizliğe terk edilmiş durumda.

51 BİN KİŞİLİK STADI VAR

Spor, sanayi, ulaşım ve ticaret merkezlerine ev sahipliği yapan Mersinli deyim yerindeyse İzmir'in kalbi niteliğini taşıyor. 1971 yılında Akdeniz oyunları için inşa edilen 51 bin kişi kapasiteli Türkiyenin en büyük ikinci olimpik stadyumu olan Atatürk Stadı, Mersinli Mahallesi sınırları içinde. Ayrıca Halkapınar Kapalı Spor Salonu, Birinci Sanayi Sitesi, Gıda Çarşısı'nın bir kısmı, Motosikletli Yunus Timler Amirliği, Ağır Bakım Sanayi, METRO ve İZBAN aktarma merkezleri de Mersinli'de yer alıyor.

TRAFİK ÇİLESİ BİTMİYOR

Mersinli'de altyapı sorununun dışında en önemli problem trafik. Garaja giden yol günün her saati sıkışıyor. Yani altyapı yetersiz olduğu için her yağmurda evleri, işyerlerini su basan Mersinli Mahallesi'nin en büyük sorunlarından biri de trafik çilesi. Özellikle Fatih Caddesi ile Kamil Tunca Bulvarı kavşağında günün her saati büyük sorun yaşanıyor.

HALA İMAR PLANI YOK

Etrafı gökdelenlerle çevrili olan Mersinli Mahallesi'nde hala 2-3 kat imar izni veriliyor. Hemen yakınında 40-50 katlı gökdelenler dikiliyor ama Mersinli halkı hala 3 katlı eski evlerde yaşıyor. Mahalle halkı da bir an önce değişim ve dönüşüm istediklerini belirtiyor. Dört bir yanı gökdelen ve kulelerle çevrili Mersinli Mahallesi'nin, İzmir'in göbeğinde sıkışıp kalmış bu hali İzmirliler için hayal kırıklığına neden oluyor.

MAHALLEYE ADINI VEREN AĞAÇLARDAN ESER KALMADI

ADINI çevresini saran ve betonlaşma ile yok olan mersin ağaçlarından alan Mersinli Mahallesi, ilk adını ise 27 Mayıs 1960 yılında gerçekleştirilen ihtilalden aldı. 27 Mayıs Mahallesi, 1970'lerin başında bugünkü adını aldı. 1950 yılında İzmir'in imar planı yapılan ilk mahallelerinden biriydi. 1950 yılında, o zamanın İzmir Belediyesi tarafından imara açılan mahallede, belediyede çalışan bürokratlar otururdu. 5 bin nüfuslu Mersinli Mahallesi ağırlıklı olarak Makedonya, Balkan ve Selanik göçmenlerinden oluşuyor. 1950'li yıllarda dört bir yanı mersin ağaçlarıyla çevrili olan mahallede mersin ağaçlarından eser kalmadı. Mahalle halkı, eski mersin ağaçlarının yeniden semte kazandırılmasını istiyor.

'27 YILDIR TALEP EDİYORUM AMA HİÇBİR ÇÖZÜM YOK'

27 yıl önce göreve geldiğinden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden altyapı istediğini söyleyen Mersinli Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Bayduğa, "Burası kentin merkezi. Metro, tramvay, İZBAN, Adliye binaları, Atatürk Stadı, 10 bin kişilik spor salonu, 1. Sanayi Sitesi burada. Kentimiz için çok önemli bir yer. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapımızı bir türlü yenilemiyor. İmar planı yapılmayan Toros, Gültepe gibi Konak ilçesinin bütün semtlerinde altyapı yenilenmesine rağmen burada neden yapılmadığını merak ediyorum. Eskimiş, küçük borular artık bu ağırlığı kaldıramıyor. Her yağmur yağdığında sanayi sitesini su basıyor. Evleri su basıyor. Pompalar buna çözüm değil. En büyük sıkıntımız altyapı" dedi.

TOLGA TEKİN/ ERCAN AKGÜN