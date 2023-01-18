Ödemiş’te muhtarın eşi traktörün altında kaldı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Sekiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay K., (51) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde traktörde yolcu konumunda bulunan Şengül Çelik'in (51) durumu ağır olduğu tespit edildi. Ambulans ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Şengül Çelik'in Kayaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik'in eşi olduğu öğrenildi.

SEVAL KONURALP