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Haberler İzmir Öykü Arin mücadelesiyle herkese umut olacak

Öykü Arin mücadelesiyle herkese umut olacak

Kök hücre bağışı kampanyasıyla gündeme gelen Öykü Arin’in annesi Eylem Şen Yazıcı, 5 yıllık mücadelelerini kitaplaştırdı. Yazıcı, “Sağlık problemleriyle baş etmeye çalışan insanlara umut versin istiyoruz” dedi.

18.1.2023

Öykü Arin mücadelesiyle herkese umut olacak

İZMİR'DE 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin için ülke geneline ve yurt dışına yayılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası başlatıldı.

KÖTÜ GÜNLER GEÇTİ
TEDAVİ için 2019 yılında Antalya'ya giden Öykü Arin'e annesi ve babasından kök hücre nakli yapıldı. Bir süre daha Antalya'da kontrol altında tutulan Öykü Arin, İzmir'e döndü. Kötü günleri geride bırakan Yazıcı ailesi, Öykü Arin'in mücadelesini ve kök hücre bağışının önemini anlatmak üzere kitap hazırladı. Anne Eylem Şen Yazıcı'nın hazırladığı ve mücadeleye katkı sağlayan çok sayıda kişinin katkı koyduğu kitapta Öykü Arin'in doktorları, öğretmenleri, arkadaşları ve akrabalarının yazılarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışı kampanyalarının örgütlenme detaylarına da yer veriliyor. Kitap için 3 sene çalıştıklarını ifade eden Yazıcı, kitabın Öykü'nün terapisti tarafından da incelendiğini dile getirdi.

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