Başkan Sürekli’den Tunç Soyer’e sert eleştiriler

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2019 seçimlerinin üstünden geçen 45 aylık süreyi değerlendirdi. Bir otelde düzenlenen basın toplantısına İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, il başkan yardımcıları Dilaver Kişili ve Sefa Şahin ile İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da katıldı.

'CEMRELER DÜŞMEDİ'

SÖZLERİNE Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayan hedef toplantısı ile başlayan Kerem Ali Sürekli, "2022'yi değerlendirsinler, 2023 programlarını hedeflerini ortaya koysunlar diye bekledik ancak ne yazık ki bu konuda açıklama yapan çıkmadı ve biz de kayıp 45 ayı değerlendirmek istedik. Biz 45 ayda Lay-lay-lom... Aşk-çiçek-böcek... Cemreler düşecek dediler vaatlerini sıraladılar ancak cemreler düşmedi, İzmir yerel hizmette küme düştü. 45 ay değil, 45 yıl geçse CHP'nin zafiyetleri değişmeyecek. İzmir'de Körfez'de yüz diyen olmadı, kendileri bu vaadi dile getirdiler ve sık sık algı operasyonları yaptılar. Arka sıradakiler için güzel vaatleri vardı ancak arka sıradakiler İzmir'in kötü kokusu ile baş başa kaldı. Bizim söylediğimiz temel konular çözülmeden Körfez'in temizlenmesi mümkün değil. Bu yaz da çekeceğimiz var" ifadelerini kullandı.

'O KONGREDE YERİMİZ OLMAZ'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği İktisat Kongresi'ne katılıp katılmayacağı konusundaki soruya da yanıt veren Kerem Ali Sürekli, "Her şeyin 'başkası'nı söylüyorlar. Şimdi de Başka bir iktisat kongresi diyorlar. Bizim iktisat kongremiz asıl olan 17 Şubat'ta yapılacak. Merkezi iktidarın karşısında yapılan bir kongrede yerimiz olmaz" dedi.

ÇÖP TESİSİ TEPKİSİ

SÖZLERİNE Harmandalı çöp tesisi ile devam eden Sürekli, "Aklımıza Ümraniye geliyor. İzmir'i Allah korusun. 3 defa açıklama yaptık. Orada 45-50 milyon ton çöp oluştu ve 4-5 metreyi bulan çöp dağları var. Bu durdurulmalı" diye konuştu. Ulaşım konusundaki eleştirilerini de sıralayan Sürekli, "Yapamayacağın şeyi neden söylüyorsunuz? Gerçekler karşısında vazgeçtiler. Metro ile ilgili spekülasyonlara giriyorlar ancak 136 kilometrelik raylı sistem hükümetin öncülüğünde yapılmıştır. Siz ne yapacaktınız? Yollar kan ağlıyor. İZBETON yapamaz çünkü batık. Yüzde 90 düşmüş ciro. Soyer döneminde biten konut sayısı sıfır. Devletimiz deprem sonrası 5 bin 300 konut yaptı. Opera binasındaki belediyenin sebep olduğu zarar 102 milyon. Ucube olarak orada duruyor. Bütün beklenen kredilerde imzalar hemen atıldı. Nereniz engellendi?" açıklamasını yaptı.

'SOYER 144 GÜNÜ DIŞARIDA GEÇİRDİ'

TOPLANTIDA AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Soyer'in 29 kez yurtdışına çıktığını aktaran Hızal, "144 gününü yurt dışında geçirmiş biri. Karabağlar, Konak, Bayraklı, Ödemiş, Tire, Beydağ ve Kiraz gibi ilçelerin sokaklarından çok, Avrupa sokaklarında dolaşmış. İzmir bir borç tsunamisinin altında. Toplam kullanılan miktar 50 milyar TL. 2,5 milyar TL borç stoku varken bugün 5 katı artan yani 14 milyar TL'lik borçlardan bahsediyoruz. Aziz bey döneminde elde edilen gayrimenkullerin bir çoğu mirasyedi gibi satılır durumda" diye konuştu.