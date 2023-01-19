İnsanlık dışı cinayette karar çıktı! 6,5 yıl sonra adalet yerini buldu!

Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'ın evinde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin, Sibel Çelik'e ait olduğu belirlendi. Çelik'in, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğunu öğrenen polis, şüpheli olarak onun peşine düştü, ancak bulamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi S.Y. (41) olaydan bir gün sonra Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren S.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği bilgisi yer aldı. 2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında S.Y. tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı. Çelik'in, yargılamada istenilen Adli Tıp Kurumu raporlarında cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıktı.