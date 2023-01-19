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Haberler İzmir İzmir'de araçta uyuşturucu taşıyan 2 torbacı yakalandı

İzmir'de araçta uyuşturucu taşıyan 2 torbacı yakalandı

İzmir Ödemiş'te polis ekipleri aldığı ihbar üzerine bir aracı durdurdu. Araç içinde bin 600 adet sentetik ecza ürünü ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İHA

19.01.2023, 13:00

İzmir’de araçta uyuşturucu taşıyan 2 torbacı yakalandı

İzmir'de Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler lakası önceden belirlenen aracı İzmir Ödemiş Yolu'nda durdurdu. Araçta yapılan incelemede reçetesiz bin 600 sentetik ecza ürünü ele geçirildi.
Olay ile ilgili S.S. ve F.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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