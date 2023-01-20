Adalet nihayet yerini buldu acılı annenin yüreği soğudu

İZMİR Buca'da 6,5 yıl önce nişanlı olduğu Sibel Çelik'i (24) bıçaklayarak öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe veren Halil Yılmaz'ın (38) davası sonuçlandı. Yılmaz, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşadıkları süreci anlatan Sibel Çelik'in annesi Cemile Çelik, "Çok zor bir süreçti. Kızım feci şekilde öldürülmüş, katili de Almanya'ya kaçmıştı. Yazışmalar yıllarca devam etti ve sonunda yargılanıp ceza aldı. Bizim için hiç kolay değildi. Sibel bir daha geri gelmeyecek ama en azından katili cezaevinde" dedi.