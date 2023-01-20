Bay Kemal istedi sendika aforoz etti

Bayraklı'da geçtiğimiz Pazar günü Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine işçilerin protestosu damga vurdu. Etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak isteyen DİSK Genel İş üyesi işçiler pankartlarla tören alanına gelmiş ve ek zam taleplerini dile getirmişlerdi. "İşçiler açken başkana huzur yok", "Enflasyon hakkımız söke söke alırız" sloganları atan işçiler ayrıca maaş bordrolarının olduğu dövizler taşımıştı. Tören bitiminde ise Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesmek isteyen işçilerle korumalar arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

ÇİFT KOLDAN SORUŞTURMA

Eylem sonrası CHP Çiğli İlçe Başkanı Özcan, eyleme katılan parti üyesi işçiler hakkında disiplin süreci başlattıklarını duyurdu. Eylemle ilgili ikinci bir disiplin sürecini de DİSK Genel İş Sendikası Genel Merkezi başlattı. Çiğli Belediyesi Genel İş Sendikası İzmir 8 Nolu Şube üyesi 3 işyeri temsilcisi sendika merkezi tarafından görevden alındığı öğrenildi. Karara tepki gösteren Ali Bingöl, "Biz günler öncesinden basın toplantısı yaparak törene geleceğimizi söyledik, onlar da biliyordu. Burada bir kumpas varsa kuran biz değil, diğer siyasilerdir. Onlar çok iyi biliyor o kavgada biz yokuz. İşçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP İl Teşkilatı üçgeninde kendi iç hesaplarını işçinin emeği üzerinden yansıtmaya çalıştılar. Bu üçgendeki iç çekişmenin, kumpasın kurbanı olduk. Bunun faturasını bize kestiler" diye konuştu.

KARARI BAŞKAN BİLDİRDİ

Edinilen bilgilere göre işyeri temsilcileri Ali Bingöl, Cenan Ünal, Yusuf Aydın'ın işyeri temsilciliği görevine son verildi. Karar, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından bizzat İşyeri Baştemsilcisi Ali Bingöl'ün aranarak bildirildiği belirtildi.

1 TEMSİLCİ DE İSTİFA ETTİ

Yazının şubeye gönderildiği ifade edilirken, kararın gerekçesi olarak ise tören sonunda yaşanan arbede gösterildi. Ancak işyeri temsilcileri tören sonunda yaşanan arbedenin kendileri ile ilgili olmadığını savunuyor. Görevden alınmayan tek işyeri temsilcisi olan Gürkan Turan da karara tepki göstererek istifa etti.

'ROMANTİZME VAKTİMİZ YOK NEREDE DEMOKRASİ VE ADALET?'

SENDİKADAKİ görevlerinden alınan işçiler, dün Çiğli Belediyesi önünde tepkilerini dile getirdi. Görevden alınan işyeri temsilcisi Yusuf aydın, "Ne yazık ki yalan haber, iftira ile ekmek mücadelesine gölge düşürülmek isteniyor. Çocuklarımızın bir dilim ekmeği siyasi maceralara kurban ediliyor. İşçi romantizm olsun diye mücadele etmez. Çünkü biz işçiler yoksullukla boğuşurken romantizme vaktimiz yok. Tüm belediyelerde müzakere ve anlaşma yapılırken sadece Çiğli'de eylemler oluyor. Bunun nedeni Utku Gümrükçü. Belediye başkanı seçildiği günden bugüne işçilere her zaman üstten baktı. Küçümsedi. Bizler ülkenin ikinci yüzyılına girerken seçilmişlerin görev hakkının gasp edilmesine karşı çıkmayacaksak nerede demokrasi, nerede adalet?" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI