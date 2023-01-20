İzmir’de otoyol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç olayda yeni gelişme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 sanık hakkında hazırlanan ve 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri yakınındaki ormanlık alanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine araştırma yapan polis ekibinin 19 yaşındaki A.S.Ç'yi yarı baygın, yerde yatar vaziyette bulduğu belirtildi.

Genç kızın, bilinci kapanmadan önce polis ekibine bir kişinin kendisine tecavüze çalıştığını söylediği ve kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği kaydedilen iddianamede, genç kızın ölümünün uyuşturucu zehirlenmesi sonucu meydana geldiğine dair İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporuna da yer verildi.

İddianamede, olay günü A.S.Ç'nin, daha önce tanıdığı sanıklardan Cem A. (25) ile buluştuğunun ve birlikte evine gittiklerinin kamera kayıtları ile belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında, genç kız ile Cem A'nın buluştuktan sonra uyuşturucu aldıkları, Cem A'nın genç kızın uyuşturucunun etkisinde bulunmasından yararlanarak nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu, kendisine direnince A.S.Ç'ye tokat attığı, tartışma sırasında genç kızın elini evin penceresine vurarak kendisini yaraladığı ve kavganın ardından evden ayrıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

SANIKLARIN İFADESİ

Yürüyerek Bayraklı Tünelleri çıkışına gelen genç kızın, burada motosikletini park eden Burak K. (27) ile karşılaştığı, Burak K'nin de genç kızın durumundan faydalanarak telefonunu gasbettiği vurgulanan iddianamede, sanıkların savunmalarına da yer verildi.

Şüpheli Cem A. iddianamedeki ifadesinde, A.S.Ç'nin uyuşturucunun etkisi altında olduğunu tahmin ettiğini, kendisinin o gün uyuşturucu kullanmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Üzerinde genç kızın cep telefonu bulunan Burak K. ise ifadesinde, olay günü benzini bittiği için yol kenarına motosikletini park ettiğini, bu sırada A.S.Ç. ile karşılaştığını, genç kızın halüsinasyon gördüğünü ve elinde kan bulunduğunu, yardım etmek isterken kendisine tokat attığını, kendisinin de bir süre sonra buradan ayrılarak benzin almaya gittiğini, döndüğünde motosikletin yanında bulunan polislerce gözaltına alındığını, telefonu ise yerde bulduğunu ve genç kıza ait olduğunu bilmediğini önü sürdü.

Cem A'nın "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıldan 19 yıla, şüpheli Burak K'nin ise geceleyin yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, şüpheliler hakkında "olası kasıtla öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de kaydedildi.

OLAY

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu A.S.Ç, 26 Temmuz 2022'de saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında sağlıksız görülen ve araçların önüne atlayan bir genç kız bulunduğu" ihbarı üzerine polis ekibince bölgedeki ağaçlık alanda bulunmuş, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç kız, ertesi gün hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay yeri yakınında motosikleti bulunan Burak K, polis ekiplerince gözaltına alınmış, üzerinden genç kıza ait cep telefonu çıkan şüpheli tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın son olarak buluştuğu Cem A. da gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.