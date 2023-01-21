Çöplük Bergama için facia olur

İZMİR'İN Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metropol ilçelerin çöplerinin Bergama'ya taşınmasına yönelik planına tepki gösterdi.

'KAPASİTEYİ KALDIRAMAZ'

BAŞKAN Koştu, "Bergama bu kapasiteyi kaldıracak bir yer değil. Harmandalı örneği önümüzde. Tekrardan böyle bir şey istemiyoruz. Bakırçay havzasında böyle bir facianın yaşanmasını istemiyoruz. Bergama'ya gelene kadar birçok bölge var. Planlamalar yapılabilir. Bergama bu yükü çekemez. Bu bir facia olur" dedi.

DAĞ: MÜSAADE ETMEYİZ

BERGAMA'YA çöplerin götürülmesi fikrine sert bir dille karşı çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, "Ne yazık ki Harmandalı ile ilgili çözüm üretilmediği gibi çöpleri Bergama'ya taşıyacaklarmış. Orada AK partili belediye var, onun için mi taşıyacaksınız? Gerekirse tüm Bergamalı hemşerilerimizi oraya yığarız. Yine buna müsaade etmeyiz" dedi.

'METROPOLÜN YÜKÜNÜ ÇEKEMEZ'

BU konuda resmi yazıların kendilerine geldiğini ve olumsuz görüş bildirdiklerini belirten Koştu, "Göreve geldiğimiz ilk günlerde Bakırçay Bölgesi ile ilgili bir çöp tesisi planlanmıştı. Kınık, Bergama, Dikili, Aliağa'nın evsel atıklarının kendi bölgemizde kurulacak çöp tesisinde toplanması ve dönüştürülmesi... Biz de 'doğru, olabilir' dedik. Tesisin kapasitesi buna göre planlandı ve buna göre yapıldı. Olumlu görüşü bildirdik. Şu anda metropolün yükünü çekebilecek bir durum yok. Bergama, tarım, turizm şehri. UNESCO'nun miras listesinde. Böyle bir şehirde 100 kilometre öteden çöpün toplanması mali, idari ve çevre anlamında olumlu değil" dedi.

METİN BURMALI