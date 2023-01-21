İnsanlığın sonu geldi... Ölümüne sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı!

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından kazanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, Ramazan Karademir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.