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Haberler İzmir İnsanlığın sonu geldi... Ölümüne sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı!

İnsanlığın sonu geldi... Ölümüne sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı!

İzmir'in Konak ilçesinde Bayraklı istikametinden Konak istikametine giden bir araç, yaya geçidi bulunmayan yoldan geçmeye çalışan Ramazan Karademir'e çarptı. Talihsiz adam çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, kimliği belirsiz sürücü ardına bakmadan kaçtı. Karademir olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

21.01.2023, 11:04

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsünü belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatıldı.

İnsanlığın sonu geldi... Ölümüne sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı!

Kaza, saat 07.30 sıralarında Altınyol'da meydana geldi. İddiaya göre, Bayraklı istikametinden Konak istikametine giden bir araç, yaya geçidi bulunmayan yolda Ramazan Karademir'e (49) çarptı.

İnsanlığın sonu geldi... Ölümüne sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı!

Çarpmanın etkisiyle Karademir metrelerce sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirildi.

İnsanlığın sonu geldi... Ölümüne sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı!

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından kazanın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, Ramazan Karademir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnsanlığın sonu geldi... Ölümüne sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı!

Polis ekipleri, kaçan araç ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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