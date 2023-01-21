İyi Parti’de büyük gün yarın!

İYİ Parti İzmir'de İl Başkanlığı seçiminde kıran kırana geçen sürecin ardından dananın kuyruğu yarın kopacak. TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği avukat Ülkü Doğan ile Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve görevi bırakacak İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın desteklediği Sinan Bezircilioğlu, yarınki kongrede yarışacak.

DERVİŞOĞLU, önceki gün Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Meclis Divan Katibi Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Mersin Milletvekili Hakan Sıdalı, Genel Başkan Yardımcıları Rıdvan Uz, Mehmet Tolga Akalın'ı İzmir'e getirmiş ve İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda Bezircilioğlu için ilk başlarda söylenen 'genel merkezin sıcak baktığı aday' şayialarına atıfla Genel Başkan Meral Akşener'in desteklediği aday olmadığı vurgulandı. Bu isimler bir anlamda Dervişoğlu ve adayı Doğan'a üstü kapalı destek vermiş oldu. Bu arada Çıray'ın, Dervişoğlu ve beraberindekilerin önceki günkü basın toplantısı öncesi İl Başkanı ve ilçe başkanlarının yer aldığı whatsapp grubunda paylaşım yaparak, "Başka illerin milletvekillerinin İzmir'in işine karışarak yeni bir Ankara olayı yaratmalarını kabul etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

ÇIRAY: PARTİ MAHREMİMİZE SALDIRI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, il ve ilçe başkanlarına yönelik mesajının kamuoyuna yansımasının ardından ise, yeni bir açıklama yaptı. Çıray, "Önceki gece il ve ilçe başkanlarımızla bilgi paylaştığım whatsapp grubuna kamuoyuna kapalı olarak yazdığım görüşlerim sızdırılmış. Bunu parti mahremimize saldırı olarak görüyorum. Bunu her kim yapmışsa parti içi kavga başlatmak gibi bir kötü niyetin sahibidir. Siyasi terbiyem, partime ve Genel Başkanım'a saygım gereği parti içi meseleleri, şahsıma ağır saldırı olmadıkça kamuoyunda tartışmam" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ