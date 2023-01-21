İzmir’de bir kişi yol kenarında ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu. Altınyol Meles Deltası mevkiinde bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ramazan Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis merkezine giden M.S. ise otomobiliyle Karademir'e çarptığını söyleyerek teslim oldu.

Gözaltına alınan M.S'in ifadesinde, 55 AUF 54 plakalı otomobille olay yerinden geçerken bir yayaya çarptığını fark ettiğini ancak paniklediği için uzaklaştığını söylediği öğrenildi.