‘Sahte engelli raporu’ çıkaran 51 kişi adliyede

İZMIR merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Suç örgütü üyelerinin, göstermelik danışmanlık şirketi açtıkları ve burada sahte rapor alacak kişilerle anlaştıkları ortaya çıktı. Bugüne kadar tespit edilen 370 şüpheliden 32'sinin organizatör, 13'ünün 'joker' olarak adlandırılan sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine geçen çeşitli hastalıkları bulunan kişi, 1'inin doktor, 6'sının memur, 28'inin hastane çalışanı, 51'inin aracı ve 249'unun ise sahte rapor sahibi olduğu belirtildi.

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