Hesap günü yakın

İzmir'de hizmet konusunda sürekli sıkıntılar çıkaran yerel yönetimlerin her fırsatta sığındığı 'destek alamıyoruz' yalanı bir kez daha çürütüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir'e yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı. 2003 yılında İzmir'de 430 kilometre bölünmüş yol uzunluğu olduğu, 529 kilometre daha bölünmüş yol yapılarak bu yol uzunluğunun 959 kilometreye ulaştırıldığı belirtildi. 367 kilometrelik 'bitümlü sıcak karışım' (BSK) kaplamalı yol uzunluğunun da toplam 972 kilometreye çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "2003-2022 arasında 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-Gebze-Orhangaziİzmir Otoyolu Projesi, 56 kilometresi otoyol ve 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir Çevre Yolu, Konak Tüneli başta olmak üzere şehir içi ve şehirlerarasında ulaşım konforunu artıran projeleri tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunduk. Diğer projelerimizi bitirmek için de çalışmalarımız hızla devam ediyor" denildi.

'ALGI OPERASYONU'

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım yapıldığı vurgulanarak, "Yıllardır bir arpa boyu yol alamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üzerine düşen görevleri yerine getirmeyip, algı operasyonu derdine düşmektedir. Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce bakanlığımızın iş birliği ile tamamlanan İZBAN projesini hatırlatırız. Bütün iftiralara rağmen millete hizmet aşkımız daima devam edecek. Hiçbir şey ortaya koymayıp, bizim üzerimizden gündeme gelmeye çalışanları vatandaşlarımız görmektedir. Doğru ve yalanı ayırt eden milletimizin, hesap soracağı günler yakındır" ifadeleri kullanıldı.

ULAŞIM-İLETİŞİME 48.5 MİLYAR TL

HABERLEŞMEDE İzmir'in altyapısının önemli ölçüde iyileştirildiği, fiber optik kablo uzunluğunun 2 bin 43 kilometreden 23 bin 878 kilometreye çıkarıldığına dikkat çekildi. İzmir'de 5 milyon 121 bin hızlı internet abonesinin bulunduğu, bugüne kadar İzmir'in ulaşım ve iletişim yatırımları için toplam 48 milyar 569 milyon lira yatırım yapıldığı, devam eden projelerin yatırım bedelinin de 64 milyar 340 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamada, böylece son 20 yıllık dönemde İzmir'e 112 milyar 909 milyon liralık yatırım kazandırıldığının belirtildi.

HIZLI TREN HATTI İÇİN ÖZEL BÜTÇE

İZMİR'DE 571 kilometre demir yolu ağı olduğu, Kemalpaşa Lojistik Köyü'nün tamamlandığı kaydedildi. İzmir-Ankara hızlı tren hattı için 13 milyar lira bütçe ayrıldığı vurgulandı. Adnan Menderes Havalimanı'nın dış hatlar terminal binasının yenilendiği kaydedilerek, "Denizcilik sektöründe yaptığımız yatırımlarla turizm sektörü ve balıkçılığın gelişmesini sağladık. Çeşme Balıkçı Barınağı'nı turizm limanı olarak geliştirirken, Mordoğan Balıkçı Barınağı, Sığacık Yat Limanı, Eski Foça Balıkçı Barınağı, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı, Çeşme Yat Limanı'nı inşa ettik ve İzmir Limanı'nda iyileştirmeler yaptık" denildi.