Bedeni küçük savaşı büyük

İzmir'in Torbalı ilçesinde henüz 2 yaşındayken karaciğer nakli olan ve 5 yaşına geldiğinde kansere yakalanan Havin Ayata (13), tam bir yaşam savaşçısı çıktı. Havin, ameliyatları ve kemoterapileri başarılı bir şekilde geride bırakıp yaşıtlarıyla okula gitmenin mutluluğunu yaşarken, kızına donör olup ikinci hayatın kapılarını açan anne Medine Ayata (40), ise büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.



ANNEDEN NAKİL YAPILDI

Torbalı'da çiftçilik yapan Medine-Süleyman Ayata çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Havin Ayata (13), 21 Aralık 2010'da dünyaya geldi. Ayata çifti, Havin'in 3 günlükken cildinin sararmaya başlaması üzerine soluğu doktorda aldı. Tetkikler sonucunda Havin'e safra kanalları yokluğu tanısı koyuldu. 2 aylıkken ameliyat geçiren Havin için karaciğer nakli kararı alındı. Anne Medine Ayata'dan alınan karaciğer, 20 Şubat 2013'te 2 yaşındaki Havin'e nakledildi. Prof. Dr. Murat Kılıç tarafından başarıyla gerçekleştirilen karaciğer nakliyle ikinci hayatına başlayan Havin ve 5 yaşına geldiğinde ince bağırsak lenf kanseri tanısı koyuldu. Havin'in İzmir'deki iki üniversite hastanesinde kanser tedavisi gördüğünü belirten anne Ayata, "Havin çok mücadele etti. Şimdi çok şükür, tüm kötü günleri geride bıraktığımıza inanıyorum. Doktorlar çok iyi buldu, çok sevinçliyiz" dedi.



■ ÖMER DUR

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