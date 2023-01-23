Estetik Cerrahi Derneği’nden sahtecilik uyarısı

TÜRK Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, estetik müdahalelerin sahte uzmanlar ya da ürünler nedeniyle körlük gibi sorunlara yol açabileceğine dikkati çekerek, hastaların başvurduğu kişinin "uzmanlığını" kontrol etmesini istedi. Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurulu yönetiminde de görev alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirdöver, Türk doktorların estetik cerrahi konusunda dünyanın en önemli uzmanları arasında yer aldığını söyledi.



BOTOKS DEYİP GEÇMEYİN

Estetik girişimlere Türk kadın ve erkeklerin de yoğun ilgi gösterdiğini, iç ve dış talebin yüksek olması nedeniyle branş uzmanlığı farklı olan çok sayıda doktorun da kendisini estetik cerrahi uzmanı gibi tanıtarak bu alana girdiğini söyleyen Prof. Dr. Demirdöver, şunları kaydetti: "Bu konuda herhangi bir eğitim almadıkları, bir etkinlikleri olmadığı halde bu ameliyatları gerçekleştirmek için kendilerini, sahte kimliklerle, olmayan unvanlarla tanıtıyorlar. Doktor bile olmayan tıbbi eğitim almamış kişiler de sahte kimliklerle ya da bir doktorun adını kullanarak bu işlemleri yapabiliyor. Bunun sonucunda önemli komplikasyonlarla karşılaşıyoruz."



KÖRLÜĞE VARABİLİR

Prof. Dr. Demirdöver şöyle konuştu: "Bugün dolgulara ve botoksa çok kolay erişilebiliyor. Bu konuda eğitimi olmayan kişiler ya da sahte eğitim alanlar var. Botoks deyip geçmemek lazım, yanlış yere uyguladığınız takdirde göz kapağı düşüklüğü söz konusu olabilir. Bunlara çok sık rastlıyoruz ve bunların hemen telafisi ne yazık ki mümkün değil. Dolgu dediğimiz şey eğer yetkin kişi tarafından uygulanmazsa çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor, körlüğe varan ciddi kayıplarla karşılaşılıyor."

DİĞER