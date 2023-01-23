Gergin kongre

İYİ Parti İzmir 3. Olağan İl Kongresi, dün Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda yapıldı.

Kongrede İl Başkanlığı koltuğu için TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği sarı listedeki avukat Ülkü Doğan ile İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın desteklediği mavi listedeki Sinan Bezircilioğlu yarıştı. Bu arada Bezircilioğlu'nu, Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ömer Karakaş ve İl eski Başkanı Hüsmen Kırkpınar da destekliyordu.



BİRLİKTE GİRDİLER AMA...

Doğan taraftarları sarı renkli fular ve mendillerle, Bezircilioğlu taraftarları ise mavi renkli fular ve mendillerle kongre salonuna giriş yaptı.

Dervişoğlu ile Çıray, aralarındaki çekişmeyi yansıtmamak ve tansiyonun daha da yükselmesinin önüne geçmek için kongrenin yapılacağı salona birlikte giriş yaptı.

İki ismin gerginlikleri yüzlerinden okunurken, dışarıda Bezircilioğlu'nu destekleyen bir grup, "İzmir'e yakışan Sinan başkan", "Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" sloganları attı. Kongrede divan başkanlığını Samsun Milletvekili Erhan Usta üstlenirken, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da salonda yer aldı.



DERVİŞOĞLU SALONU GERDİ

Yeni Asır Gazetesi'nin kongre sürecinde taraflar arasındaki kıran kırana mücadeleyi gündeme getiren haberleri kongre gündemine de damga vurdu.

Yeni Asır'ın bu süreçte kendisi ile Aytun Çıray ve Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş arasındaki büyük mücadeleyi yansıtan haberlerini gündeme getiren Dervişoğlu, konuşmasına, "Yeni Asır gazetesi burada mı? Niye sordum biliyor musunuz? 'Aytun Bey çıkmasın, sizle kavga edeceğim' diyecektim" sözleriyle aralarında bir gerginlik veya kavga olmadığını savunmaya çalıştı.

Ancak Dervişoğlu'nun konuşmasının devamında, Bezircilioğlu'nu açıkça eleştirip böylece Doğan'a açık destek vermesi gerginlik ve arbede yaşanmasına neden oldu.

Böylece gerçekler bir kez daha görüldü. Dervişoğlu'nun, Sinan Bezircilioğlu'nu kast ederek "Seni tanımıyorum. Başka yerde görmedim, bu salonda gördüm" diyerek açıktan eleştirmesi ve Bezircilioğlu'na 12 ilçe başkanının destek açıklamasıyla ilgili "Süreci manipüle etmek amacıyla yanlış bir iş yapıldı. Destek açıklamaları yapıldı. Ne olup bitiğini araştırdım arkasından başka bir şey çıktı. İlçe başkanı arkadaşımızı konu ile ilgili mesul tutmuyorum, almış oldukları kararlara sonuna kadar saygılıyım. Manipüle etmeye yönelik adımların atılmış olmasını da yadırgadığımı söylemek istiyorum" dedi.



Seçimden galip ayrılan Sinan Bezircilioğlu, zaferini partililerle kutladı.



PROTESTOLAR SUSTURDU

Bu sözler üzerine Bezircilioğlu destekçileri Dervişoğlu'nu yuhalayarak tepki gösterdi. Gerginliğe görevi bırakan İl eski Başkanı Hüsmen Kırkpınar müdahale etti.

Dervişoğlu konuşmasını yaparken salonda çıkan arbede üzerine, divan başkanı ise, "Kongreler böyle bir şey değildir. Salonu boşaltmak durumunda kalırım" uyarısı yaptı. Dervişoğlu, protestolar üzerine "İşte bunu bekliyordum arkadaşlar, oturun ben konuşmamı bitireceğim" dedi.

Dervişoğlu, protestolar üzerine konuşmasını daha fazla uzatamadan bitirmek zorunda kaldı.



SALONU ERKEN TERK ETTİ

672 delegeden 657'sinin oy kullandığı ve 652 oyun geçerli sayıldığı yarışta zafer Sinan Bezircilioğlu'nun oldu. Bezircilioğlu 333 oyla İYİ Parti'nin yeni il başkanı seçilirken, rakibi Doğan ise 319 oyda kaldı. Müsavat Dervişoğlu ise, adayının kaybedeceğini anlayınca sonuç açıklanmadan önce salonu terk etti. Bezircilioğlu ve taraftarları sevinç gösterileri yaptı.





İZMİR'E GELMEYEN MERAL AKŞENER BOŞ SOKAKLARI SELAMLADI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin İzmir'deki kongresi yerine Şanlıurfa'daki İl Kongresi'ne katıldı. Otobüsüyle kent turu yapan Akşener, vatandaşları selamlamak istedi ancak Şanlıurfalılardan beklediği ilgiyi göremedi. Akşener adeta boş sokakları selamladı.

METİN BURMALI