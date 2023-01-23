Gürçeşme Caddesi’nde kamulaştırma zulmü

Gürçeşme, İzmir'in merkezine en yakın mahallelerden biri ama görüntüler içler acısı. Yıkık dökük evler, dar yollar. Çarpık kentleşme haddinden fazla. Harabeye dönmüş binalar. Gürçeşme bölgesi için acilen İzmir'in birçok semti gibi kentsel dönüşüm gerekiyor. 2 kat imar var şu anda. Buraya 8-10 katlı binalar, sosyal donatı alanları ve geniş yollar yapılmalı. Caddeyi genişletme projesi bölgedeki sorununu çözmek için yeterli görünmüyor.



CADDE DAHA DA DARALDI

Semtin en önemli sorunlarından biri de Konak ile Buca'yı birbirine bağlayan Gürçeşme Caddesi'ndeki keşmekeşlik. Lale Mahallesi'nden geçen Gürçeşme Caddesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 17 milyon liralık kamulaştırma çalışmasının tam bir fiyaskoyla sonuçlandığını gördük. Kamulaştırma yüzünden cadde üzerindeki 215 taşınmaz yıkıldı. Ancak görünen o ki, "Gürçeşme Caddesi'nin genişletilmesi" adı verilen proje, vatandaşlarla yaptığım görüşmelere göre hiç de söylenildiği gibi fayda sağlamıyor. Yani yolu genişletip trafiği rahatlatmak için yapılan onca kamulaştırmaya rağmen değişen bir şey olmamış. 3 şeritli olacağı söylenen yol iki şeritli yapılırken, eskisine göre daha da daralmış. Trafik sıkışıklığı da gün içerisinde sürekli devam ediyor.



ESNAFA DARBE

Kamulaştırılıp yıkılan binalarda evlerin yanı sıra dükkanlar da bulunuyordu. Civar mahallelerde yaşayan 50 bine yakın insan bu cadde üzerindeki market, kasap, terzi, berber gibi birçok esnaftan hizmet alıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma projesi, vatandaşlardan zayıf not aldı. Çünkü 10 metreden 20 metreye çıkarıldığı söylenen yolda kamulaştırılan yerlere kaldırım yapıldı. Hatta bazı vatandaşlar kamulaştırılıp yıkılan binalarının yerine hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Bunlardan biri de 1973 yılından beri aynı yerde tüp bayiliği yapan Hüsnü Çiftçioğlu. Şu anda kendisi kamulaştırma yüzünden işsiz. Eski tüp bayiini tekrar açamıyor. Belediye 218 bin lira teklif ediyor, kendisi mahkemeye verip 300 bin lira alıyor ama o da ev almaya ya da dükkan açmaya yetmiyor. Bu parayı da 2019 ve 2020'de parça parça alınca hiçbir faydasını görememiş. Çiftçioğlu, "Verdikleri parayla dükkan açamadım. İşimden oldum. Ekmek teknemi yıktılar. Yıkılmasaydı da olurdu. Aynı hizadaki yanındaki bina duruyor" dedi.



Kötü manzaranın sebeplerinden biri de, bölgedeki yıkık binaların sayısının oldukça fazla olması.



YAP-BOZ TAHTASINA DÖNDÜ

Başka bir mağdur esnaf Yüksel Güleç ise "2018 yılından beri 3 tane dükkan değiştirdim bu yüzden. 2021 ve 2022 yıllarından. 30 santim alacaklar diye 3 katlı evleri yıktılar. Bu yolun yapılış amacı caddeyi genişletip trafiği rahatlatmaktı. Ama şimdi tam tersi oldu. Asıl amacına uygun bir sonuç yok. Eskiden daha genişti hangi akla hizmet böyle bir şey yapıldı. Yol genişletme çalışmaları sırasında kaldırımlar 4 kez sökülüp yeniden yapıldı. Yap-boz tahtası gibi oldu. Bu arada milli servet gidiyor" dedi. Vatandaşların da bu duruma tepki gösterdiğini belirten Güleç, "Bu şekilde çok mağdur var. Şu anda birkaç tane esnaf kaldı. Esnafa resmen zulmettiler. İnsanların ekmek teknesiyle oynadılar" diye konuştu.



YARIN: CENGİZHAN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKLİYOR

TOLGA TEKİN - ERCAN AKGÜN