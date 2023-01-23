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Haberler İzmir İzmir'de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira!

İzmir'de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak makaron ticareti yapılacağı bilgisina alan ekipler harekete geçti. Durdurulan kamyonetten 2 milyon kaçak makaron ele geçirilirken, E.D. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

23.01.2023, 12:16

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette, 2 milyon bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir’de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira!

İl Jandarma Komutanlığı Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak makaron ticareti yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti.

İzmir’de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira!

İzmir Akalan gişelerinde durdurulan kamyonette, piyasa değeri 2 milyon lira olan 125 koli içinde 2 milyon bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir’de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira!

E.D. isimli şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' gereğince yasal işlem başlatıldı.

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