İzmir’de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira!

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette, 2 milyon bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
23.01.2023, 12:16
İl Jandarma Komutanlığı Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak makaron ticareti yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti.
İzmir Akalan gişelerinde durdurulan kamyonette, piyasa değeri 2 milyon lira olan 125 koli içinde 2 milyon bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
E.D. isimli şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' gereğince yasal işlem başlatıldı.