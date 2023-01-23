Liseli Melis, yeni protez bacağına kavuştu

Melis Aslan, 1,5 yaşındayken bir rahatsızlık geçirdi. Menenjit mikrobunun kana karışmasıyla sağ bacağını kaybedip 14 kez ameliyat olan İzmirli Melis'e (14) yaklaşık 8 ayda bir yeni bir protez takılması gerekiyor. Gelişme çağındaki Melis'in protez ihtiyacı Bir Çocuk Da Sen Giydir Derneği tarafından karşılandı. Protez bacağa kavuşmanın sevincini yaşayan Arslan, destek verenlere teşekkür etti.Melis 1,5 yaşındayken kanına menenjit mikrobu bulaştı. Hızlı ilerleyen hastalık Arslan'ın yaklaşık 3 saat içinde hayatını değiştirdi. 2 ay yoğun bakımda kalan Arslan, 4 ay hastanede kaldı. Arslan'ın sağ bacağı diz altından ampute edildi. Gelişme çağındaki Arslan'a 8 ayda bir yeni protez yaptırılması zorunlu hale geldi.





DESTEK OLDULAR

Birkaç kez protez yaptıran ailenin maddi gücü yetmeyince, Melis'in imdadına 'Bir Çocuk Da Sen Giydir Derneği' yetişti. 20 bin lira olan protezin bir bölümünü SGK, kalan kısmını ise hayırseverler karşıladı. Dernek Başkanı Nuran Baştan, "Melis, gibi güzel bir kızımızın hayatına dokunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.