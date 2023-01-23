Uyuşturucu düellosu kanlı bitti: 2 ölü 2 yaralı

Çağımızın belası haline gelen uyuşturucu, sokak ortasında yaşanan bir çatışmayla iki cana mal oldu. İzmir'in Buca ilçesinde, kıraathanede çıkan tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur Selimler ve Mustafa Sağolalar hayatını kaybetti.



'BUCA'DA SATTIRMAYIZ'

Olay sonrası iki ayrı grupta, ikisi yaralı üç kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyete götürülürken, cinayetin uyuşturucu satmak isteyen ve buna izin vermeyen iki grup arasında yaşandığı ortaya çıktı. Cinayet saat 23.30 sıralarında Buca 222/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Uğur Selimler, Emir Oruç Selim ve Mehmet Selim, karşı taraftaki Mustafa Sağolalar ve Adem İbrahim Taşdemir'in mahallede uyuşturucu madde satmalarına karşı çıktı. "Size Buca'da uyuşturucu sattırmayız" tartışması taraflar arasında bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede Mustafa Sağolalar ile Adem İbrahim Taşdemir'in uyuşturucu satışı nedeniyle Uğur Selimler, Emir Oruç Selim ve Mehmet Selim'i bıçakla yaraladığı ortayla çıktı. Daha sonrasında ise Mehmet Selim de Mustafa Sağolalar'ı silahla yaraladı.



Uğur Selimler



HASTANEDE ÖLDÜLER

Durumu ağır olan Uğur Selimler Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, tabanca ile vurulan Mustafa Sağolalar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar Sağolalar ve Selimler, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı soruşturmada İbrahim Taşdemir ve yaralı olan Mehmet Selim ve Emir Oruç Selim, gözaltına alındı.

BIÇAKLA YAKALANDI

Çıkan kavgada Uğur Selimler'in bıçakla, Mustafa Sağolalar'ın ise tabanca ile vuruldukları tespit edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahelelerini polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kıraathanede gerçekleştirdi. Polisin yaptığı araştırma ve incelemenin ardından Adem İbrahim Taşdemir suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Taşdemir ile birlikte yaralı olan Mehmet Selim ve Emir Oruç Selim de gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.



FATİH ŞENDİL